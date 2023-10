Wreckreation: Deine eigene Rennstrecke trifft auf Trackmania und Burnout

Ehemalige Entwickler des Entwicklerstudios Criterion Games – das 2004 von Electronic Arts übernommen wurde und für die Burnout/Need for Speed-Serie verantwortlich war – haben sich zusammengeschlossen und vor einigen Jahren das Entwicklerstudio Three Fields Entertainment gegründet. In einem neuen Spiel soll nun die Erfahrung dieses Teams unter Beweis gestellt werden – das Ergebnis dieser Entwicklung ist Wreckreation.

Wreckreation: Eure Fantasie ist gefragt

Wenn man sich den Trailer anschaut, erkennt man sofort, worum es bei dem Spiel in erster Linie geht: Ein Fahrzeug auswählen, das Fahrzeug personalisieren, eine Strecke auswählen, die Strecke personalisieren und schließlich die Strecke allein oder mit Freunden befahren.

Im Einzelnen bedeutet das: Mit Hilfe des Editors wird eine Strecke mit Sprünge, Loopings, Halfpipes, bewegliche Hindernisse und mehr erstellt, die dann mit dem ebenfalls selbst erstellten Fahrzeug befahren werden kann. Besonderes Augenmerk wurde auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Strecke und die Einzigartigkeit der einzelnen Fahrzeuge wie Lackfarben, Oberflächen, Räder, Motorgeräusche und Reifen und mehr gelegt.

Als großer Fan des alten Trackmania werde ich mir das Spiel bei Erscheinen genauer ansehen. Wreckreation befindet sich für die Plattformen der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S und PC in Entwicklung. Bisher wurde noch kein Termin für die Veröffentlichung genannt.

-->