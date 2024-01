Xbox-Exklusivspiel: So sieht Indiana Jones aus

Microsoft sprach im Rahmen der Developer Direct 2024 über einige Spiele und so gab es ein Datum für Senua’s Saga: Hellblade II (kommt wie erwartet am 21. Mai) und Avowed ist dann neben Stalker 2 ein großes Xbox-Highlight für diesen Herbst.

Mit Ara: History Untold wurde noch ein Spiel für den Herbst bestätigt und es gab auch noch ein Spiel von einem Drittanbieter, denn Visions of Mana von Square Enix wird im Sommer 2024 starten. Diese 90 Sekunden fassen alles kurz zusammen:

Doch die meisten haben sicher für Indiana Jones and the Great Circle eingeschaltet und ja, das Spiel wird noch 2024 für die Xbox und den PC erscheinen. Ein Datum haben wir nicht, aber es steht im Raum, dass wir bis Ende 2024 warten müssen.

Die für mich spannende Frage: Wie sieht es aus? Gut, teilweise sogar geht gut. Das sieht mir wie ein Film mit Harrison Ford aus, den man spielen kann. Und ja, das ist kein Filmcover auf dem Thumbnail für das Video, es ist das echte Gesicht von Ford.

Ich kann allerdings nicht abstreiten, dass ich auf ein 3rd-Person-Abenteuerspiel gehofft habe und kein Spiel aus der Ego-Perspektive. Das ist zwar die Stärke der Entwickler, die man von Wolvenstein-Spielen kennt, aber ich hatte die Hoffnung.

Schauen wir mal, ich gehe offen an die Sache heran, aber das ist kein Uncharted mit Indiana Jones, was meine Vorstellung gewesen wäre. Ach, und es hilft, wenn man die Filme kennt, denn das Spiel wird zeitlich zwischen zwei Filmen spielen:

Entdecken Sie eines der größten Geheimnisse der Geschichte in „Indiana Jones and the Great Circle“, einem Ego-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“ spielt. Wir schreiben das Jahr 1937, finstere Mächte durchkämmen den Globus nach dem Geheimnis einer uralten Macht, die als „Großer Zirkel“ bekannt ist, und nur eine Person kann sie aufhalten – Indiana Jones.