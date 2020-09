Xbox Game Pass bald mit DOOM Eternal

Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass Microsoft das Team hinter Bethesda übernehmen möchte, gibt es auch schon die erste Ankündigung: DOOM Eternal ist ab dem 1. Oktober im Xbox Game Pass verfügbar. Das Spiel soll „bald“ im Xbox Game Pass für den PC verfügbar sein, da gibt es aber noch kein Datum.

Es wird sicher nicht das letzte Spiel der Entwickler sein, welches Microsoft in den Xbox Game Pass packt, da werden nun vermutlich nach und nach alle großen Titel folgen, damit man den Dienst noch mehr pushen kann. Immerhin hat man 7,5 Milliarden US-Dollar für das Team bezahlt, da wird man die Spiele nutzen wollen, um die eigene Plattform, aber vor allem den Xbox Game Pass attraktiver zu machen.

In Doom Eternal schlüpfst Du in die Rüstung des Doom-Slayers. Mit dessen unaufhaltsamer Macht verfolgst Du Deine Mission, die Hölle zu vernichten und die Menschheit zu retten. Bekämpfe Dämonen in einem epischen Einzelspieler-Gefecht, das Dich auf die Erde, zum Mars, durch die Hölle und in nie dagewesene Dimensionen führt.