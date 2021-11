Xbox Game Pass für den PC zum Black Friday im Angebot

Microsoft ist heute ebenfalls mit diversen Angeboten in die Black Friday- und Cyber Monday-Zeit eingestiegen. Kurz: Schaut einfach auf eurer Xbox im Store nach, dort sind laut Microsoft über 700 Spiele (auch AAA-Titel) im Preis gesenkt worden.

Wie bei Nintendo und Sony wollen wir das hier nicht aufzählen, denn das würde den Rahmen sprengen. Es gibt aber noch ein paar zusätzliche Aktionen bei Microsoft.

-->

Xbox Game Pass für den PC im Angebot

Solltet ihr einen PC zum Zocken nutzen, dann gibt es den Xbox Game Pass derzeit drei volle Monate für nur 1 Euro. Das gilt aber leider nur den PC, denn die Zeiten, in denen Microsoft die Xbox-Version verscherbelt hat, sind jetzt endgültig vorbei.

Mit Forza Horizon 5 kam ein hochkarätiges Spiel im November dazu und das neue Halo steht am 8. Dezember an. Diese Titel locken vermutlich auch so Spieler an.

Und falls ihr euch direkt drei weitere Monate sichern wollt (oder aktive Nutzer seid), dann gibt es da auch noch ein Angebot. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn kann man nämlich drei Monate für 19,99 Euro kaufen, es gibt also einen Gratismonat.

Schade, dass die Xbox-Version für den Xbox Game Pass nicht dabei ist.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->