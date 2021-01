Xbox Game Pass Ultimate: Angebot endet am 25. Januar

Seit Dezember gibt es ein wirklich sehr attraktives Angebot für den Xbox Game Pass Ultimate von Microsoft. Wer den Dienst testen möchte, der bekommt derzeit drei volle Monate für nur einen Euro. Ihr könnt den Xbox Game Pass Ultimate bei Microsoft buchen, nach den drei Monaten kostet das Abo 12,99 Euro pro Monat.

Nun hat Microsoft die neuen Spiele für Januar 2021 genannt (siehe unten) und in der Pressemitteilung verraten, wann dieser Deal endet: Am 25. Januar. Ihr habt also noch etwas mehr als zwei Wochen Zeit, um das Angebot zu buchen. Ich kann es wärmstens empfehlen – vor allem, da jetzt auch EA Play mit von der Partie ist.

Xbox Game Pass: Spiele für Januar 2021

7. Januar – eFootball PES 2021 Season Update (Android und Konsole)

7. Januar – Injustice 2 (Android, Konsole, und PC)

7. Januar – The Little Acre (Android und Konsole) ID@Xbox

14. Januar – Neoverse (PC) ID@Xbox

14. Januar – Torchlight III (Android und Konsole) ID@Xbox

14. Januar – What Remains of Edith Finch (PC) ID@Xbox

14. Januar – YIIK: A Postmodern RPG (PC) ID@Xbox

