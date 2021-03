Xbox Game Pass mit neuen Bethesda-Spielen

Xbox: Microsoft hat noch neue Spiele für 2021 in Planung

Der Fokus wird in diesem Jahr mit Sicherheit auf Halo Infinite im Herbst liegen, doch Microsoft hat noch mehr Xbox-Spiele für 2021 geplant. Und es sind Spiele dabei, die noch nicht angekündigt wurden, so Jason Ronald in einem Podcast. Details…9. März 2021 JETZT LESEN →