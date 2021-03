Xbox: Microsoft hat noch neue Spiele für 2021 in Planung

Der Fokus wird in diesem Jahr mit Sicherheit auf Halo Infinite im Herbst liegen, doch Microsoft hat noch mehr Xbox-Spiele für 2021 geplant. Und es sind Spiele dabei, die noch nicht angekündigt wurden, so Jason Ronald in einem Podcast.

Details wollte er natürlich noch nicht nennen, aber vielleicht kennt er auch schon einen neuen Titel von Bethesda. Microsoft darf die Entwickler jetzt übernehmen und will sich angeblich noch im Laufe der Woche mit weiteren Details äußern.

Bedenkt man, dass die Xbox Series X und Xbox Series S noch jung sind und Halo eigentlich mal für 2020 geplant war, dann ist das aktuelle Lineup für 2021 zwar recht lang, aber meiner Meinung nach noch recht bescheiden, wenn es um große Blockbuster geht. Das wird aber nicht so bleiben und ich bin gespannt, was kommt.

