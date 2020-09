Xbox: Alte Konsole beliebt bei Amazon

Gestern starteten die Vorbestellungen für die neue Xbox Series X (und Series S, die übrigens weiterhin bei Amazon verfügbar ist) und es wäre denkbar, dass da einige Nutzer Ende der Woche erstaunt ein Paket annehmen werden.

Wie es aussieht, ist die Xbox One X gestern nämlich ebenfalls häufiger als sonst gekauft worden und das könnte daran liegen, dass man bei der Suche nach „Xbox Series X“ die Xbox One X bei Amazon gefunden hat. Ich habe das gestern auch bemerkt und einmal versehentlich auf die Seite der Xbox One X geklickt.

-->

Wie The Verge berichtet ist die Xbox One X gestern in vielen Ländern in der Beliebtheit bei Amazon gestiegen und auch in Deutschland gibt es nun wieder das Bestseller-Badge für die alte Konsole von Microsoft. Man kann die beiden Konsolen aber durchaus mal verwechseln, selbst Microsoft ist sich nicht immer sicher:

here's Microsoft getting confused by Xbox One X and Xbox Series X pic.twitter.com/kGsdoSqlgG — Tom Warren (@tomwarren) September 22, 2020

