Xbox Series X: Das ist erst der Anfang

Microsoft hat für die kommenden Monate viele „spannende“ Ankündigungen rund um die neue Xbox-Generation geplant. Es wird „sehr viel“ kommen, aber man kann jetzt noch nichts verraten. Die ersten Ankündigungen sollen aber sehr bald folgen.

In den kommenden Monaten werden sehr spannende Ankündigungen stattfinden und laut Jason Ronald (Xbox-Team) steht die neue Xbox gerade erst am Anfang.

Was damit gemeint ist, soll im Laufe des Jahres klar werden, wenn wir uns näher auf das Weihnachtsgeschäft zubewegen. Man habe nach dem Launch der Xbox Series X und Xbox Series S eine lange Pause mit dem kompletten Team eingelegt und einfach mal für ein paar Wochen auf das Feedback der Nutzer gehört.

Xbox-Team ist zurück und legt jetzt los

Jetzt ist das komplette Xbox-Team zurück und man ist bereit mehrere Updates zu verteilen. Zunächst will man Quick Resume und die offizielle Xbox-App optimieren, dann sind weitere Neuerungen für die Xbox-Plattform geplant. Klingt so, als sich Microsoft für das kommende Battle mit der PlayStation 5 gut vorbereitet hat.

Doch bevor wir uns mit dem Ausbau und der Weiterentwicklung der neuen Xbox beschäftigen, gilt es zunächst die aktuelle Lage in den Griff zu bekommen. Die zwei Next-Gen-Konsolen sind weiterhin ausverkauft und das wird noch eine Weile so bleiben. Der Fokus dürfte also eher auf der zweiten Jahreshälfte 2021 liegen.

