Xbox Series X/S: Speichererweiterungskarte jetzt vorbestellen

Wir haben euch diese Woche über die SSD-Erweiterung für die Xbox Series X und Xbox Series S informiert, denn da gibt es aktuell nur eine Lösung auf dem Markt, die von Seagate kommt und 1 TB Speicher besitzt. Nun gibt es auch den Preis für Deutschland: 239,99 Euro. Man kann die SSD-Karte bei Microsoft vorbestellen.

Besonders viele Details liefert man auf der Webseite nicht, dort steht eigentlich nur, dass die Speichererweiterungskarte die gleiche Geschwindigkeit, wie die SSD in der Xbox Series X besitzt. Es handelt sich um eine proprietäre Lösung, man kann also entweder diese Karte kaufen, oder man muss darauf verzichten.

Die Xbox Series X besitzt 1 TB Speicher, die Xbox Series S kommt mit 512 GB daher. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft mehr Anbieter mit so einer SSD-Karte auf den Markt kommen werden, angekündigt wurde aber noch nichts. Die Seagate-Karte wird laut Microsoft Store am 10. November erhältlich sein.

Die Seagate Speichererweiterungskarte für die Xbox Series X bietet zusätzlich 1 TB externen Speicherplatz und die gleiche Spitzengeschwindigkeit und Leistung wie die interne SSD der Konsole.

