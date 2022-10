Xiaomi 12T (Pro) offiziell vorgestellt: Kein Ultra für Deutschland

Das Xiaomi 12S Ultra kam in vielen Reviews positiv weg, aber Xiaomi hat andere Pläne für das Weihnachtsgeschäft außerhalb von China. Bei uns wird es wieder die T-Reihe geben, die in Deutschland aus dem Xiaomi 12T und 12T Pro besteht.

Das Xiaomi 12T

Fangen wir mit dem Xiaomi 12T an, das besitzt ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, einen MediaTek Dimensity 8100 Ultra, 8 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher und einen Akku mit 5000 mAh, der mit 120 Watt geladen werden kann.

Die Hauptkamera löst mit 108 MP auf, dazu gibt es eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 MP und eine Makro-Kamera mit 2 MP. Auf der Front gibt es 20 MP für Selfies, der Fingerabdrucksensor ist unter dem Display verbaut und Stereo-Speaker hat es auch.

Das Xiaomi 12T Pro

Das Xiaomi 12T Pro hat das gleiche Display, aber den Snapdragon 8+ Gen 1 und es gibt auch eine Version mit 12 GB RAM. Intern kann man zwischen 128 und 256 GB Speicher wählen und der Akku ist auch 5000 mAh groß und lädt mit 120 Watt.

Die Hauptkamera löst mit 200 MP auf, es ist der Samsung Isocell HP1, dazu gibt es eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 MP und eine Marko-Kamera mit 2 MP. Selfies können mit 20 MP gemacht werden und auch hier sind Stereo-Lautsprecher da.

Beide T-Modelle werden mit Android 12 ausgeliefert, wir haben aber keine Angabe zur Update-Politik bekommen. Eine Zoom-Kamera fehle also, eine IP-Zertifizierung ist nicht vorhanden und der Akku lädt zwar schnell, aber nicht kabellos (kein Qi).

Preise der neuen T-Reihe

Die Xiaomi 12T Series wird ab dem 4. Oktober um 15 Uhr in den Vorverkauf gehen, es geht also direkt heute nach der Keynote im Shop von Xiaomi los. Marktstart ist am 13. Oktober geplant und es gibt bis dahin auch drei neue Promo-Aktionen.

Zum einen ist ein Redmi Pad enthalten, dann gibt es eine Displayreparatur aufs Haus in den ersten 6 Monaten und YouTube Premium für 3 Monate. Kommen wir also zu den Preisen, bei uns werden drei Versionen in Deutschland angeboten:

Xiaomi 12T in der 8 GB + 128 GB-Variante: 599,90 Euro

Xiaomi 12T in der 8 GB + 256 GB-Variante: 649,90 Euro

Xiaomi 12T Pro in der 8 GB + 256 GB-Variante: 799,90 Euro

Attraktive Preise, aber ich sage es mal so: Mit Blick auf das normale Xiaomi 12 (Pro) nicht wirklich nötig. Ich hätte ja lieber die S- statt die T-Reihe bei uns gesehen, ein neues Ultra-Smartphone von Xiaomi soll dann aber 2023 wieder zu uns kommen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->