Xiaomi: Black Shark 3 (Pro) kommt nächste Woche nach Europa

Xiaomi präsentierte im März das Black Shark 3 (Pro) und wir haben schon damit gerechnet, dass es nach Europa kommen wird. Das Gaming-Smartphone von Xiaomi wird zwar nicht über Netzbetreiber und Co. verkauft, aber man bietet es in der Regel in einem EU-Shop an. Nun haben wir auch ein Datum.

Der Verkauf vom Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro soll am 8. Mai in Europa beginnen. Es wurden bisher allerdings noch keine Preise für den europäischen Markt enthüllt. Mit Blick auf die letzten Ankündigungen von Xiaomi und die Preise für Black Shark in China, rechne ich hier mit keinem Schnäppchen.

-->

Auf der offiziellen EU-Webseite von Black Shark gibt es aktuell eine kleine Aktion, bei der man ein paar Gutscheine für den Shop abstauben kann. Wir werden euch natürlich kommende Woche informieren, wenn wir die Preise haben und vielleicht wird es auch einen kleinen Eindruck vom Smartphone selbst geben.

Xiaomi kündigt neue Produkte für Europa an Xiaomi hat heute wie erwartet einige neue Produkte für den europäischen Markt angekündigt, darunter auch drei neue Smartphones. Es gab aber auch passend zum Sommer einen neuen Ventilator, den Xiaomi Mi Smart Standing Fan C1. Es gibt noch kein Datum…30. April 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->