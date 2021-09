Xiaomi Civi: Eine neue Smartphone-Reihe für 2021 steht an

Xiaomi wird am 27. September in China eine neue Smartphone-Reihe zeigen, die man derzeit schon fleißig als Civi (CV) anteasert. Führt man nach Redmi also eine neue Marke ein? Und was steckt hinter Civi? Die Details sind bisher noch unklar.

Einige vermuten, dass man das Xiaomi 11T einfach nur unter einem komplett neuen Namen in China anbieten wird, andere rechnen mit einem Nachfolger für das CC9, welches bei uns als Xiaomi Mi Note 10 bekannt war. Details stehen aber noch aus.

Xiaomi kündigt die Reihe jedenfalls als „neue Serie“ an und spricht von einem Fokus auf jüngere Nutzer und Design. Vermutlich will man sich mit Civi einfach noch ein weiteres Image aufbauen und das könnte irgendwann auch nach Europa kommen.

Redmi war am Anfang auch kein großes Thema in Europa und mittlerweile ist die Untermarke von Xiaomi genauso bekannt wie Xiaomi selbst. Warten wir also mal ab, was uns Xiaomi kommende Woche zeigen wird und was hinter Civi steckt.

