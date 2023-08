Besser geht nicht: Xiaomi bringt neuen E-Scooter nach Deutschland

Xiaomi präsentierte vor einigen Wochen den Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, das mit Abstand beste Modell der Marke. Einen besseren E-Scooter hat Xiaomi nicht im Portfolio. Allerdings war zu Beginn des Jahres unklar, ob dieser auch zu uns kommt.

So wie es aussieht, werden wir den Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra in Deutschland sehen, denn dieser ist jetzt für 999 Euro bei Amazon gelistet. In 5 bis 6 Tagen soll ausgeliefert werden, Xiaomi Deutschland hat sich aber noch nicht dazu geäußert.

Xiaomi hat dem Electric Scooter 4 Ultra ein doppeltes Aufhängungssystem, 10 Zoll große Xiaomi DuraGel-Reifen und eine Leistung von bis zu 940 Watt spendiert. Die Reichweite liegt bei 70 km und die Geschwindigkeit beträgt hier natürlich 20 km/h.

Man darf bis zu 120 kg schwer sein, es gibt eine IP55-Zertifizierung und noch einen neuen Modus (S+) für mehr Power. Der E-Scooter wiegt 24,5 kg und die 999 Euro bei Amazon entsprechen der offiziellen UVP für Europa. Schaut also gerne direkt bei Amazon vorbei, auf der Webseite von Xiaomi ist der Scooter noch nicht gelistet.

