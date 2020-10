Xiaomi zeigt kabelloses Laden mit 80 Watt

Xiaomi hat am Wochenende ein Video veröffentlicht, in dem man kabelloses Laden über den Qi-Standard mit bis zu 80 Watt demonstriert. Mit der neuen „Mi Wireless Technology“ kann man einen Akku mit 4000 mAh in nur 19 Minuten voll laden.

Das Unternehmen ist (mit dem Xiaomi Mi 10 Ultra) derzeit der Spitzenreiter beim kabellosen Laden, das besitzt nämlich schon die Option für bis zu 50 Watt. Seit sich Xiaomi, OnePlus und Co. dazu entschieden haben den Schritt zu Qi zu gehen, kommen nun also sehr große Schritte beim kabellosen Laden auf uns zu.

Xiaomi glaubt, dass kabelloses Laden bald das kabelgebundene Laden komplett ersetzen wird, sagt aber noch nicht, wann man den Schritt zu 80 Watt gehen will. Im Moment ist das also eher eine „Schaut, wie können es“-Demonstration. Ich gehe aber davon aus, dass wir da 2021 einiges von Xiaomi und Co. sehen werden.

80W Mi Wireless Charging Technology is capable of filling a 4,000 mAh battery to 10% in 1 minute, 50% in 8 minutes and 100% in just 19 minutes. For comparison, 30W Mi Wireless Charging Technology from 2019 was capable of charging a similar battery to 50% in about 25 minutes, and 100% in 69 minutes.