49,99 Euro: Xiaomi Mi Smart Speaker mit Google Assistant kommt

Xiaomi präsentierte im September den Smart Speaker mit Google Assistant und vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass der Lautsprecher nach Europa kommt. Diese Woche wurde der Xiaomi Mi Smart Speaker bereits in Spanien vorgestellt.

Das bedeutet auch, dass Xiaomi diesen auf der offiziellen Webseite bewirbt und wir einen Preis haben: 49,99 Euro. Der knapp 50 Euro teure Lautsprecher ist auch schon in Deutschland zu finden, wenn man das „es“ durch “de“ austauscht.

Die Produktseite von Xiaomi Spanien ist bereits sehr umfangreich, bei uns fehlen aber noch sämtliche Details. Ich gehe jedoch davon aus, dass Xiaomi Deutschland diese in den kommenden Tagen nachreichen wird. 50 Euro sind jedenfalls eine Ansage, da bin ich mal auf den Sound vom Xiaomi Mi Smart Speaker gespannt.

Hinweis: Als der Xiaomi Mi Smart Speaker in Indien vorgestellt wurde, da hat man ihn in Schwarz gezeigt. Wir sind davon ausgegangen, dass wir noch eine weiße Version bekommen, aber wir bekommen wohl nur die weiße Version in Europa.

