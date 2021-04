Xiaomi: Das erste Gaming-Smartphone von Redmi ist offiziell

Xiaomi vermarktet mit der Black Shark-Reihe eine eigene Gaming-Reihe, doch nun will man das Sortiment an Gaming-Smartphones erweitern. Diese Woche wurde wie erwartet das neue Redmi K40 in der „Gaming Edition“ offiziell in China vorgestellt.

Wir bekommen ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz (FHD+, 500 nits), den MediaTek Dimensity 1200, wahlweise 6, 8 oder 12 GB RAM, 128 oder 256 GB internen Speicher und einen Akku mit 5065 mAh (66 Watt Schnellladen, kein Qi).

Auf der Rückseite gibt es eine Triple-Kamera mit 64 MP (Haupt), 8 MP (Ultraweit) und 2 MP (Makro). Außerdem gibt es, wie es sich für ein Gaming-Smartphone im Jahr 2021 gehört, auch noch Tasten an der Seite, damit man im Querformat besser zocken kann. Wir sprechen über 205 Gramm und Stereo-Lautsprecher gibt es auch.

Der Preis startet bei umgerechnet 255 Euro und die beste Version mit Bruce Lee-Branding gibt es für ca. 360 Euro. Xiaomi hat also wie erwartet ein sehr günstiges Gaming-Smartphone gezeigt, immerhin ist die Redmi-Reihe dafür bekannt. Es ist noch unklar, ob wir das Redmi K40 Gaming Edition bei uns sehen werden.

