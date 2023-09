Xiaomi Band 8 kommt nach Deutschland und ist günstiger als erwartet

Das Xiaomi Band 7 startete letztes Jahr deutlich früher, denn Xiaomi schickte es schon im Juni und passend für den Sommer ins Rennen. Jetzt startet das Xiaomi Band 8 offiziell bei uns in Deutschland – ganze drei Monate später als letztes Jahr.

Vorgestellt wurde das Xiaomi Smart Band 8, so der volle Name, schon im April, wir kennen also die Details: 16 Tage Akkulaufzeit, 1,62 OLED-Display mit 600 nits und es ist wasserdicht, mit Android und iOS kompatibel und es gibt sehr viele Bänder.

Darauf liegt in diesem Jahr genau genommen auch der Fokus, denn es gibt ein neues Bandsystem beim Xiaomi Band und passend dazu eine sehr große Auswahl an Bändern. Das Xiaomi Band 8 kann man in Gold oder Graphitschwarz kaufen.

Die für mich größte Überraschung ist aber der Preis für Deutschland, denn man bekommt das Xiaomi Smart Band 8 ab heute für 39,99 Euro bei Xiaomi. Damit ist es 20 Euro günstiger, als der Vorgänger. Doch die Nachfrage nach Fitness-Trackern geht weltweit zurück, daher müssen die Hersteller vermutlich darauf reagieren.

