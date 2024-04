You bei Netflix: Die 5. und letzte Staffel kommt

Es ist schon länger bekannt, dass You mit der nächsten Staffel enden wird und jetzt hat Netflix verraten, dass die 5. und finale Staffel in Produktion ist. Joe Goldberg ist in New York City, hieß es mit knappen Worten, die neue Staffel kommt also bald.

Wann geht es los? Das ist noch unklar. Letztes Jahr war von 2024 die Rede und da sich die letzte Staffel jetzt in der Produktion befindet, könnte das durchaus für Ende des Jahres anstehen. Den Termin wird uns Netflix aber sicher erst später liefern.

You ist eine Serie, die wir sogar verfolgen, wobei ich sagen muss, dass ich nur die erste und zweite Staffel empfehle, die dritte Staffel ist okay, die vierte dann aber nicht mehr. Wir werden das Finale von You aber mit Sicherheit auch noch verfolgen.

Spotted: Joe Goldberg in New York City. The 5th and final season of YOU is now in production. pic.twitter.com/cqAmIuNaf9 — Netflix (@netflix) March 25, 2024

Fluch der Karibik 6 wird ein Neuanfang der Reihe Wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass Johnny Depp womöglich in Fluch der Karibik 6 zu sehen sein wird, was auch gut möglich wäre, aber er wird nicht mehr […]26. März 2024 JETZT LESEN →

-->