YouTube: Nur wer zahlt, bekommt die beste Bildqualität

Google hat kürzlich erst die Preise für die Einzel-, Familien- und Studententarife von YouTube Premium und YouTube Music Premium erhöht und geht inzwischen global härter gegen Adblocker vor. Nebenbei sorgt man dafür, dass das Premium-Abo immer attraktiver wird. Das Ziel dabei ist klar: Nur wer für YouTube bezahlt, bekommt die beste verfügbare Bildqualität.

So verkündet das Unternehmen aktuell, dass Nutzer von YouTube Premium jetzt auf allen Plattformen die bereits im April vorgestellte „bessere Bitrate“ für 1080p-Videos zur Verfügung gestellt bekommen. So heißt es:

Wir haben bereits vor einiger Zeit unsere Version mit erhöhter Bitrate und 1080p-HD-Videoqualität für iOS-Nutzer angekündigt und waren sehr begeistert. Wir haben unsere Nutzer laut und deutlich gehört und haben dieses Angebot offiziell auf Android, Web und Smart-TVs gebracht, um noch schärfere und klarere Details zu erhalten. Diese Funktion wird automatisch auf der Grundlage Ihrer Verbindungs- und Anzeigeeinstellungen aktiviert, oder Sie können sie im Qualitätsmenü aktivieren.

„1080p Premium“ bietet also eine optimierte Bitrate von 1080p für zahlende Nutzer. Eine solche erhöhte Bitrate überträgt laut Google „mehr Informationen pro Pixel“ und ermöglicht damit eine höhere Qualität. Videos können nur dann mit einer optimierten Bitrate wiedergegeben werden, wenn sie in 1080p hochgeladen wurden. 1080p Premium ist allerdings nicht für Livestreams, Kurzvideos und

Videouploads, deren Auflösung höher oder niedriger als 1080p ist verfügbar.

Ich persönlich sehe am Smartphone und am Desktop-Rechner keinen Unterschied, am TV bilde ich mir aber ein, dass das Bild etwas flüssiger bzw. optisch ansprechender wirkt. Wer es selbst ausprobieren möchte, muss nach der neuen Option in den Videoeinstellungen Ausschau halten. Dieses Video oder dieses Video bieten sie zum Beispiel an.

YouTube Premium ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, die Nutzern unter anderem eine werbefreie Video- und Musikwiedergabe, eine Hintergrundwiedergabe oder auch einen Offline-Modus für YouTube bietet. Welche Features genau man mit dem Abonnement erhält, hat Google online im Detail aufgeführt.

