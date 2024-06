YouTube und Werbung: Google testet neue Wege

Google geht bei YouTube mittlerweile sehr offensiv gegen Adblocker und andere Dinge vor, die verhindern, dass Werbung angezeigt wird. Das geht sogar so weit, dass man mobile Apps für YouTube unterbinden wird, da man keine Kontrolle hat.

Jetzt folgt der nächste Schritt, denn der Entwickler von SponsorBlock hat diese Woche festgestellt, dass seine Erweiterung teilweise nicht mehr richtig funktioniert. Die Erweiterung überspringt sonst automatisch den gesponserten Teil im Video.

YouTube: Werbung als Teil des Videos

Doch YouTube integriert die Werbung mittlerweile nativ in einige Videos, womit die Timeline in einem Video verschoben wird. Vermutlich sollen Adblocker so daran gehindert werden, dass sie die Werbung erkennen. Bisher ist es aber nur ein Test.

Die Idee ist (aus Sicht von Google) gar nicht so schlecht, denn Werbeblocker hätten es dann echt schwer. Doch man müsste eine Lösung finden, wie man das integriert, denn sonst würde eine Werbeanzeige logischerweise jede Timeline zerstören.

Man merkt aber, dass Google derzeit sehr bemüht ist und neue Wege testet, wie man das Problem mit den Adblockern in den Griff bekommt. YouTube ist eine sehr wichtige Plattform, mit der das Unternehmen und YouTuber gutes Geld verdienen.

