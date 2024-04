YouTube geht gegen Apps mit Adblockern auf Smartphones vor

Google startete vor etwa einem Jahr eine Offensive gegen Adblocker bei YouTube und kämpft seit dem sehr aktiv gegen diese an. Heute hat man bekannt gegeben, dass YouTube den nächsten Schritt geht, denn es geht um mobile YouTube-Apps.

Bei Google hat man den Fokus auf die Apps gelegt, welche die Schnittstellen von YouTube nutzen und denen man das nicht erlaubt hat. Hier gibt es wohl eine große Auswahl an mobilen Apps, über die man YouTube ohne die Werbung schauen kann.

„Der Inhalt ist in dieser App nicht verfügbar“

Ziel ist es, dass es Probleme beim Buffern (also der Ladevorgang) in den Apps gibt und im besten Fall wird euch dort ein „Der folgende Inhalt ist in dieser App nicht verfügbar“ angezeigt. Wer keine Werbung möchte, soll YouTube Premium nutzen.

Als YouTuber finde ich die Entwicklung auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite merke ich auch, dass es immer mehr Werbung gibt und Google somit immer mehr Nutzer zu solchen Lösungen treibt. Und die Premium-Abos sind in meinen Augen auch nicht optimal. Mal schauen, wo sich das am Ende einpendeln wird.

