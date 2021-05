Zattoo startet mit FilmRise-Inhalten

Zattoo bietet nun ein Video-On-Demand-Paket in Kooperation mit dem internationalen Anbieter FilmRise an.

Free-, Premium- und Ultimate-Nutzer des TV-Streaming-Anbieters Zattoo können ab sofort in Deutschland die Inhalte der Streaming-Plattform FilmRise abrufen. Inhalte von FilmRise können dabei ohne zusätzliche Gebühr über den On-Demand-Bereich geschaut werden.

FilmRise bietet Serien, Filme und Dokumentationen

Neben verschiedenen Serien wie den US-amerikanischen Fantasy- und Drama-Serien Being Human und Sanctuary sowie der kanadischen Comedy-Serie Sensitive Skin mit Kim Cattrall in der Hauptrolle, bietet FilmRise auch eine „große Auswahl“ an Filmklassikern, Blockbustern und Dokumentationen.

Der On-Demand-Bereich ist auf allen gängigen Geräten mit Zattoo-Zugang verfügbar, darunter Smart-TVs von Samsung, Panasonic und LG sowie Android TV und Streaming-Geräte wie den Amazon Fire TV oder Google Chromecast. Auch über die WebApp am Laptop oder PC sowie über die Apps auf Smartphones und Tablets können die On-Demand-Inhalte von Filmrise sowie viele weitere Titel geschaut werden.

