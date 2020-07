Zattoo startet mit MGM-Inhalten

Zattoo bietet nun ein Video-On-Demand-Paket in Kooperation mit dem Unterhaltungsunternehmen Metro Goldwyn Mayer (MGM) an. Das kennen wir bisher nur von Amazon Video.

Free-, Premium- und Ultimate-Nutzer des TV-Streaming-Anbieters Zattoo können ab sofort in Deutschland die Inhalte der Streaming-Plattform MGM als zusätzliches Abonnement für 3,99 Euro im Monat dazu buchen.

Mit dem neuen Dienst von MGM können Zattoo-Abonnenten Hollywood-Filme und TV-Serien zu Hause oder unterwegs schauen. Dazu heißt es in der Pressemeldung zur Kooperation der Anbieter:

Zu den Titeln gehören die mehrfach preisgekrönte Serie The Handmaid’s Tale, die amerikanische Komödien-Drama-Serie Get Shorty, Blockbuster-Action wie Robocop und Terminator und die Komödien-Hits 21 und 22 Jump Street mit Jonah Hill und Channing Tatum in den Hauptrollen sowie eine ganze Reihe von Filmtiteln, die auf Deutsch synchronisiert und in Full-HD verfügbar sind.