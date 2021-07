Zelda und Mario: Mit alten Nintendo-Spielen zum Millionär werden

In den letzten Tagen sorgten zwei Auktionen für viel Aufsehen in der Gamingszene, den es gab zwei Rekordmeldungen. Erst wurde eine Kopie von „The Legend of Zelda“ für 870.000 Dollar verkauft und dann folgte eine Kopie von „Super Mario 64“ für 1,56 Millionen Dollar. Beide Spiele waren noch original versiegelt.

Alte Spiele von Nintendo, die noch als Original und ungenutzt vorhanden sind, wurden in den letzten Monaten beliebter. Erst im Frühjahr machte eine Kopie von „Super Mario Bros.“ die Runde, die für 660.000 Dollar verkauft wurde. Das war der Anfang, man kann damit aber jetzt sogar zum Millionär werden.

Da werden nach den letzten Tagen sicher einige die Dachböden und Keller der Welt durchforstet haben, in der Hoffnung, dass da jemand doch noch eine Kopie von einem der beliebten Spiele vergessen hat. Irgendwie verrückt, aber jeder braucht ein Hobby, warum also nicht alte Nintendo-Spiele bei Auktionen kaufen.

