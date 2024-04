Zukunft ohne Nokia: HMD wagt den Neuanfang

HMD steht mittlerweile für Human Mobile Devices und möchte die Marke ab sofort in den Fokus rücken. Heute hat man die ganz neue Pulse-Reihe vorgestellt, die aus drei Smartphones besteht. Es ist typische Android-Mittelklasse und das, was man bisher auch schon mit Nokia-Logo kannte, nur eben ohne dieses bekannte Logo.

Nokia dürfte damit in dieser Klasse bei Smartphones raus sein. HMD betont zwar immer noch, dass man die „Heimat der Nokia-Smartphones“ sei, aber neue Geräte mit Nokia-Logo gab es nicht und man möchte sich auch nicht dazu äußern, ob man die Lizenz für das Nokia-Branding (läuft wohl 2025 aus) weiter verlängern wird.

Da man direkt drei eigene Smartphones gezeigt hat, gehe ich nicht davon aus. Das war es also mit Nokia bei Smartphones, die Zukunft von HMD heißt HMD. Die drei Smartphones sind nichts Besonderes, aber macht euch auf der neuen Seite von HMD einen eigenen Eindruck. Das Pro-Modell kommt übrigens etwas später.

Schauen wir mal, wie viel Nokia wir da wirklich noch sehen werden, im Mai steht wohl das 3210 als Neuauflage an. Doch richtige Smartphones mit Nokia-Logo wird es wohl nicht mehr geben, in diesem Jahr stellt HMD das Portfolio um. Wobei die Smartphones davor auch nicht wirklich viel mit dem alten Nokia zu tun hatten.

Damals versuchte Nokia immerhin noch Maßstäbe zu setzen, neue Technologien zu entwickeln und spielte eine Weile vorne mit. HMD ging einen anderen Weg und das Flaggschiff kam auch nie auf den Markt. Es waren 0815-Android-Smartphones aus China. Und es sieht so aus, als ob man an dieser Strategie nichts ändern möchte.

Hätte Nokia als Marke eine Chance auf dem Smartphone-Markt? Schwer zu sagen, mit einer anderen Strategie vielleicht. Doch so langsam ist der Zug abgefahren und ein weiteres Comeback wäre in meinen Augen überflüssig. Irgendwann ist aber auch mal gut und Nokia darf jetzt endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

