Zukunft von Windows: Microsoft teasert die „nächste Generation“ an

Windows 10 dürfte die Basis bleiben, zumindest deutet sich aktuell nicht an, dass Microsoft einen Versionssprung geplant hat. Doch für Windows steht dennoch ein großer Schritt an, im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung hat Panos Panay diese Woche von „der nächsten Generation“ gesprochen, auf die er sich freut.

Es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, um im Detail darüber zu sprechen, aber die Zukunft sei „unglaublich“. In einer Stellenausschreibung von Januar betonte Microsoft von ein paar Wochen, dass Windows „zurück“ sei. Es steht demnächst also ein großer Schritt für die Plattform an, den wir 2021 sehen könnten.

Die Rede ist von einer „umfassenden visuellen Verjüngung“, oder auch anders ausgedrückt: Die Benutzeroberfläche dürfte stark überarbeitet werden. Und da Panos sogar von einer neuen Generation spricht, wird es ein großes Upgrade für Windows geben. Windows sei weiterhin eine „sehr wichtige Plattform“.

