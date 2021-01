Microsoft: Windows ist zurück

Microsoft ist der Meinung, dass Windows zurück ist und sucht laut The Verge derzeit einen Softwareentwickler, der diese Botschaft umsetzen kann. Windows soll wohl bald eine „eine umfassende visuelle Verjüngung“ spendiert bekommen.

Windows: Große Pläne für 2021

Der zitierte Part wurde mittlerweile aus dem Jobeintrag entfernt, da dieser aktuell die Runde in den Medien macht. Es steht seit Oktober das Projekt „Sun Valley“ im Raum, hier plant Microsoft angeblich derzeit ein neues Design für Windows.

In diesem Team arbeiten Sie mit unseren wichtigsten Plattform-, Surface- und OEM-Partnern zusammen, um eine umfassende visuelle Verjüngung der Windows-Erlebnisse zu koordinieren und bereitzustellen, um unseren Kunden zu signalisieren, dass Windows ZURÜCK ist, und um sicherzustellen, dass Windows als das beste Betriebssystemerlebnis für Benutzer angesehen wird Kunden.

Microsoft hat in den letzten Monaten intensiv an Windows gearbeitet und setzt in den kommenden Monaten auch auf Windows 10X, was eigentlich für das Surface Neo gedacht war, jetzt allerdings für Laptops und Desktop-PCs angepasst wird.

Kurz: Bei Microsoft scheint man letztes Jahr erkannt zu haben, dass die Pandemie eine Chance ist, um Windows wieder zu pushen und 2021 werden wir wohl auch die Früchte dieser Entwicklung sehen. Es dürfte ein sehr spannendes Jahr werden

