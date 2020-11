Zwei Google Nest Mini für 29,95 Euro

Der Smart-Home-Verkäufer tink hat aktuell einige interessante Smart-Home-Deals aufgelegt. Unter anderem kann man sich zwei Google Nest Mini zu gutem Kurs sichern kann.

So gibt es dort derzeit den Google Nest Mini im 2er-Pack für zusammen 29,95 Euro. Es werden also nur unter 15 Euro pro Google Nest Mini fällig. Versandkosten fallen bei diesem Aktionsangebot zudem nicht an. Außerdem gibt es einen Gutschein für 6 Monate Spotify Premium obendrauf.

Der Google Nest Mini ist Googles direkter Konkurrent zum Amazon Echo Dot. Er bietet eine brauchbare Tonqualität, eine Möglichkeit zur Wandmontage und den Google Assistant, aber im Gegenzug keinen Klinkenstecker zur Tonausgabe.

Weitere tink Smart-Home-Deals zum Black Friday sind hier zu finden.

