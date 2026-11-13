Mobilität

Skoda plant einen komplett neuen Enyaq

Oliver Schwuchow
Von
Skoda Enyaq Coupe Skizze

Skoda wird den Enyaq komplett neu entwickeln und dafür von der aktuellen MEB-Plattform (mittlerweile MEB+) zur SSP-Plattform wechseln, wie Autocar berichtet.

Der neue Enyaq soll das erste SSP-Modell von Skoda werden, nicht der elektrische Octavia, aber das wird noch eine Weile dauern. Laut Quelle kommt der neue Enyaq in etwa zeitlich mit dem elektrischen Audi A4, der aber erst gegen 2029 ansteht.

Doch im Gegensatz zu Audi hat Skoda keine Eile, denn der Enyaq verkauft sich gut und da dürfte der aktuelle Stand der Technik noch eine Weile ausreichen. Doch im kommenden Jahrzehnt wird es dann Zeit für ein Upgrade und Dinge wie 800 Volt.

Mobilität · 13. November 2026

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