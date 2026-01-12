Mobilität

Skoda wirbt überraschend oft mit dem elektrischen Octavia

Kombis sind durchaus beliebt im VW-Konzern, aber beim elektrischen Lineup ist die Auswahl doch eher überschaubar. Der VW ID.7 kommt sehr gut an, ist aber am Ende kein Passat, und der Audi A6 e-tron ist ebenfalls groß (und verdammt teuer).

Wie wäre es da mit einem elektrischen Skoda Octavia? Kommt, wird aber noch eine ganze Weile dauern. Daher wundert es, dass Skoda immer wieder mit einem neuen, aber nicht erhältlichen Elektroauto wirbt, das wohl erst 2030 oder später ansteht.

Man scheint aber ziemlich stolz auf den kommenden „Skoda Vision O“ zu sein und platziert diesen daher immer wieder in neuen Inhalten. Man bekommt so langsam fast den Eindruck, als ob das ein Auto sei, was schon bald auf den Markt kommt.

