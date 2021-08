Slim Wallet: Meine Lösung nach drei Jahren

Vor etwa drei Jahren habe ich euch „mein“ Slim Wallet vorgestellt. Es war damals die beste Lösung für mich. Doch wie schaut es heute aus?

Damals bin ich beim Donbolso Slim Wallet gelandet. Das wird fortwährend für knapp 25 Euro exklusiv bei Amazon verkauft (bis 30.09.21 gibt es zudem 20 % Rabatt). Drei Jahre später nutze ich das gute Stück immer noch. Das Leder ist natürlich etwas gealtert und an mancher Stelle auch etwas abgenutzt, aber ich bin nach wie vor auf ganzer Linie zufrieden mit dem Slim Wallet.

-->

Das Kleingeldfach hat sich bewährt, auch wenn ich gehofft hätte, es weniger zu benötigen. Mittlerweile lagert darin noch ein Apple AirTag, also zumindest dafür ist es schon recht praktisch. Eine kleine Anpassung hat der Hersteller mittlerweile vorgenommen. So gibt es nun noch eine kleine Öse für ein Schlüsselband.

Die Nähte sind alle noch intakt. An einer Stelle hängt ein kleines Stück Faden raus, was aber nicht auf einen Defekt zurückzuführen ist. Vermutlich war dies ein kleiner Rest vom Vernähen. Der Druckknopf ist zudem leicht abgenutzt, schließt aber noch astrein. Erfreulich ist auch der Reißverschluss, der auch nach drei Jahren noch sanft und zuverlässig wie am ersten Tag funktioniert.

Für ein paar Eckdaten zum Slim Wallet und Bilder im Neuzustand klick euch einfach in den alten Beitrag. Nachfolgend gibt es noch einige Bilder zum Zustand nach drei Jahren. Falls das Donbolso Slim Wallet nochmal drei Jahre überlebt, werde ich davon berichten und falls nicht, natürlich auch.

Donbolso Slim Wallet bei Amazon kaufen →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->