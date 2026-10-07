Smart Home: Apple überrascht mit neuem Partner für Offensive

Apple wird kommende Woche eine neue Offensive rund um Smart Home und Siri AI einleiten und nicht nur den HomePod mini und Apple TV erneuern, sondern auch sowas wie einen Home Hub vorstellen, der die Basis für diese neue Zukunft ist.

Ab 2027 folgt dann weitere Hardware, bei der Apple laut Mark Gurman auf einen überraschend ungewöhnlichen Partner setzt: LG. Dort entwickelt man jetzt eine smarte Türklingel und drei Sicherheitskameras (innen, außen und mit Flutlicht).

Apple entwickelt zwar auch eine eigene KI-Kamera, die hat aber nichts mit dieser Partnerschaft zu tun. Die Produkte könnten auch das Logo von LG tragen, wie die Quelle erfahren hat. Ein möglicher Marktstart ist wohl für Anfang 2027 geplant.

Weitere Produkte, wie ein Thermostat, sind auch in Planung und es wäre denkbar, dass LG noch mehr plant und andere Partner ebenfalls involviert werden. Unklar ist jedoch, ob Apple das kommende Zubehör schon nächste Woche ankündigen wird.

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