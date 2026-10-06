Der HomePod mini 2 deutet sich bei Apple an

Will man heute einen HomePod mini bei Apple kaufen, dann muss man teilweise bis zum 4. Dezember darauf warten. Zwei Monate sind für ein so altes Apple-Produkt, was in der Regel direkt lieferbar war im Sommer, ein extrem langer Zeitraum.

Doch das dürfte einen Grund haben, denn der HomePod mini wird nicht mehr bei euch auftauchen, stattdessen startet kommende Woche der HomePod mini 2. Er hat sich bereits in den neuen Farben präsentiert, das Event ist in einer Woche.

Highlights? Es gibt neue Hardware unter der Haube, damit Siri AI ohne Probleme darauf läuft, die bekommt vermutlich eine neue Animation auf dem „Display“ oben und dazu gibt es frische Farben, die ihr hier im Beitrag schon vorab sehen könnt.

HomePod mini 2 für Deutschland?

Neben einem neuen HomePod mini 2 bekommen wir nächste Woche auch einen neuen Apple TV 4K mit Siri AI und den ersten Home Hub. Die Frage ist nur, ob die Neuheiten, die speziell für Siri AI entwickelt wurden, nach Deutschland kommen.

Siri AI befindet sich auch auf Englisch in der Beta, Deutsch gibt es weiterhin nicht als Sprache, kommt auch nicht mit iOS 27.2, und es ist allgemein unklar, wie und wann die neue Version in der EU startet. Ich vermute aber, dass Apple den neuen HomePod mini dennoch bei uns verkauft und nicht zwei Geräte parallel produziert.

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