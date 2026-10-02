Smart Home

Apple plant „KI-Kamera“ für euer Zuhause

Oliver Schwuchow
Von
Apple Oktober Event 2023 Header Logo

Apple wird mit dem kommenden Smart Home Hub und dem neuen Apple TV und HomePod mini 2 eine neue Ära für Smart Home einleiten und plant 2027 weitere Neuheiten, so Mark Gurman heute in einem neuen Podcast von Bloomberg.

Eine Kamera ohne Videofunktion

Dazu zählt auch eine KI-Kamera mit dem Codenamen „J450“, die in etwa so groß wie ein Lippenstift ist. Diese kann man mehrfach in seinem Zuhause aufstellen, sie dient aber nicht der Videoüberwachung, sondern analysiert lediglich den Raum.

Es ist die gleiche Technologie, die Apple für die kommenden AirPods mit Kamera plant, das sind einfach nur Sensoren mit extrem geringer Auflösung, die den Raum mit einer KI überwachen. Die Auflösung reicht aber aus, um Gesichter zu erkennen.

Warum? Das weiß ich auch nicht, denn wenn ich schon einen Kamerasensor bei mir im Raum habe, dann will ich damit eine Videoüberwachung. Diese Kameras können das, was der Sensor von Apple kann, auch, nur eben auch noch die Überwachung.

Klingt für mich nach einem Gadget, was Apple als „Nebenprodukt“ entwickelt hat, weil man den Sensor für andere Produkte wie die AirPods benötigt. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn Projekt „J450“ nie in die Serienproduktion geht.

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