Sonos kündigt „viele“ neue Produkte für 2027 an

Sonos ist zurück und nach einer harten Krise wächst man wieder, wie der neue CEO des Unternehmens mitgeteilt hat. Und in diesem Jahr gab es auch wieder einige Neuheiten bei Sonos, teilweise baute man das Portfolio sogar noch etwas aus.

Sonos plant viele neue Produkte

Doch was war nur der Anfang, so Tom Conrad, denn 2027 werden wir „viele“ neue Produkte von Sonos sehen. Es geht aber nicht nur um neue Speaker, sei er die Rolle des Chefs vom Gründer übernommen hat, baut er Sonos mehr als „System“ um.

Im Fokus steht ab sofort jedes Jahr ein großes Update für die Software und dazu kommen dann neue Produkte, ähnlich wie es beispielsweise Apple angeht, da gibt es eine neue iOS-Version im Herbst, die immer von neuen iPhones begleitet wird.

Wir haben in diesem Jahr zwar einige Neuheiten von Sonos gesehen, doch neue Produkte benötigen viel Zeit, diese Hardware lag sicher schon in der Schublade, als Tom Conrad der Chef wurde. Seine neue Vision dürfte sich 2027 stärker entfalten.

Sonos legt den Fokus auch auf KI

Ein Fokus ist übrigens auch das Smart Home für Sonos, wobei man hier an einem offenen Ansatz festhalten wird, wie der CEO betont. Sonos wird nicht geschlossen für KI-Assistenten sein, auch wenn man eine eigene Lösung vorantreibt. Jetzt muss man sich nur wieder mit Google vertragen, denn ich würde gerne Gemini sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗