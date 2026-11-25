Der neue TV-Sprachverstärker OSKAR easy von faller soll Dialoge verständlicher machen und kommt am 30. November für 199 Euro auf den Markt.

Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, denen Stimmen beim Fernsehen zu undeutlich sind. Statt den gesamten Fernseher lauter zu stellen, bringt ein tragbarer Lautsprecher den Ton direkt zum Sitzplatz und hebt Sprache gezielt hervor.

OSKAR easy filtert störende Geräusche beim Fernsehen

Im OSKAR easy arbeitet die sonoro Clearvoice Technology der Stufe 2. Ein Algorithmus soll Sprache von Musik und Effekten trennen und Nebengeräusche um bis zu 15 dB reduzieren. Dazu kommen drei voreingestellte Filterstufen, darunter Modi für Musik und Nachrichten.

Eine dynamische Hörverlustkompensation mit bis zu 28 dB sowie eine Dynamikbegrenzung sollen zusätzlich helfen, Dialoge verständlich wiederzugeben.

Die Bedienung bleibt bewusst einfach: Ein Drehregler steuert die Lautstärke, eine Taste die Dialogoptimierung. Die Basisstation wird per HDMI ARC, optischem Eingang oder Aux-In mit dem Fernseher verbunden. Auch ein Kopfhöreranschluss ist vorhanden, über den die Sprachoptimierung ebenfalls funktioniert.

Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und 30 Meter Reichweite

Der kabellose Lautsprecher bietet laut Hersteller bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und eine Funkreichweite von maximal 30 Metern. Geladen wird über die Basisstation, eine vollständige Ladung dauert rund vier Stunden. Für die möglichst synchrone Tonübertragung kommt der LC3plus-Codec zum Einsatz.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

Lautsprecher: 2 × 4 Watt

Akkulaufzeit: bis zu 16 Stunden

Funkreichweite: bis zu 30 Meter

Anschlüsse: HDMI ARC, optisch, Aux-In, Kopfhörer und USB-C

Abmessungen: 208 × 60 × 104 mm

Gewicht: 466 Gramm

Wer mehr Einstellmöglichkeiten benötigt, kann zum ebenfalls neuen OSKAR greifen. Dieser kostet 269 Euro, bietet vier frei kombinierbare Filterstufen, bis zu 30 dB Geräuschreduktion und maximal 20 Stunden Akkulaufzeit.

Der Preisunterschied beträgt also 70 Euro. Ob die einfachere Variante ausreicht, dürfte vor allem davon abhängen, wie stark die Sprachoptimierung im eigenen Wohnzimmer tatsächlich benötigt wird. Mehr Technik ist schließlich nicht automatisch besser verständlicher Ton.

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