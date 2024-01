Spigen Glas.tR EZ Fit fürs Galaxy Tab S9: Die Einfachheit der Installation hat ihren Preis

Es gibt eine Sache, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe: Ich will mich mehr auf das Schreiben als auf das Drücken von (virtuellen) Tasten auf einer (virtuellen) Tastatur konzentrieren.

Gerade die intensive Nutzung des S Pen in Verbindung mit dem Samsung Galaxy Tab S9 hat mich in meinem Vorhaben enorm unterstützt und das Tablet macht nicht nur in dieser Hinsicht eine sehr gute Figur – siehe meinen Testbericht von Mitte November letzten Jahres.

Schon damals war mir trotz des verbauten Corning Gorilla Glass 5 die Notwendigkeit eines Displayschutzes in Form einer Schutzfolie oder eines Schutzglases durchaus bewusst, auch weil ich den bereits erwähnten S Pen intensiv nutze.

Nachdem ich einige „billigere“ Varianten ausprobiert hatte und immer unzufrieden war, habe ich vor ein paar Tagen das Schutzglas von Spigen, einem Hersteller von Smartphone-Zubehör mit Sitz in den USA und Südkorea, gekauft.

Das Produkt trägt die kryptische Bezeichnung „Spigen Glas.tR EZ Fit Schutzfolie“ und wird bei Amazon mit einem Preis von knapp über 25 Euro gelistet – im Vergleich zu anderen Herstellern und deren Produkten ist das viel Geld. Ich bin jedoch sehr zufrieden mit dem Produkt, so dass ich euch gerne anhand eines kleinen Tests einen kleinen Einblick in das Produkt geben möchte.

Um es gleich vorweg zu sagen: Vor allem für Menschen, die sich mit dem Auftragen von Schutzfolien schwer tun, ist das Produkt der Firma Spigen mehr als geeignet.

Spigen Glas.tR EZ Fit Schutzfolie für das Galaxy Tab S9: Mein (kurzer) Testbericht

Der Lieferumfang ist sehr umfangreich: Das Schutzglas in einer Folie, ein kleines Putztuch, ein Plastikscharber, zwei Reinigungstücher, verschiedene Aufkleber zum Auffangen kleiner Staubpartikel und eine Kunststoffhalterung für das Schutzglas. Über den Lieferumfang kann man sich also nicht beschweren, alle erdenklichen Mittel für eine optimale Montage bzw. deren Vorbereitung sind im Paket enthalten.

Mithilfe einer kleinen Anleitung wird erklärt, wie das Schutzglas zu montieren ist: Um Fussel und Staubpartikel zu entfernen, muss das Display zunächst gründlich gereinigt werden. In diesem Fall ist das Tablet bereits in die Kunststoffvorrichtung eingelegt, die es passgenau hält. Wirklich gute Arbeit leisten die feuchten Reinigungstücher.

Mithilfe der kleinen Aufkleber können die letzten Staubpartikel vom Display entfernt werden, bevor der letzte Schritt durchgeführt wird. Hier sollte man sich ruhig Zeit lassen und darauf achten, dass alle Partikel, auch die kleinsten, entfernt werden. Andernfalls befinden sich später Staubkörner und Fusseln unter dem Schutzglas.

Das Schutzglas, das zuvor von der Folie und der rückseitig angebrachten Folie entfernt werden muss, ist seitlich in die Vorrichtung einzuspannen. In diesem Fall ist die Halterung mit zwei kleinen Einrastpunkten versehen, die nicht zu übersehen sind. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Schutzglas auf der richtigen Seite liegt, da sonst die Folie falsch herum aufgeklebt wird und die Selfie-Kamera an der oberen Vorderseite verdeckt.

Ein Druck auf das Schutzglas, der in der Mitte von links nach rechts gezogen wird, „aktiviert“ sozusagen die Anbringung. Nach einigen Minuten sollte sich das Schutzglas weitgehend mit dem Display verbunden haben, dann kann das Tablet aus der Halterung genommen und die letzten Luftblasen an den Rändern entfernt werden. Fertig!

Kostspielig, aber empfehlenswert

Alles in allem kann ich das Schutzglas von Spigen sehr empfehlen. Die Anbringung ist dank der Halterungschablone problemlos und passt sich dem Display des Galaxy Tab S9 perfekt an. Auch die Qualität des Glases ist von sehr guter Qualität.

Es gibt keine sichtbaren Abnutzungserscheinungen oder Auffälligkeiten in Bezug auf die Erkennung von Eingaben oder in Bezug auf den Fingerabdrucksensor. Alles funktioniert so, wie es auch ohne Schutzglas funktionieren sollte.

Der S Pen gleitet zwar ohne Probleme über die Oberfläche, aber die Erfahrung zeigt, dass sich die Spitze des S Pen nach und nach abnutzt. Die Lösung ist der Austausch der Spitzen, die der südkoreanische Hersteller unter der Typenbezeichnung „GH98-40270A“ separat auflistet – oder man greift auf die unzähligen Drittanbieter zurück.

Nur der Preis ist meiner Meinung nach ziemlich hoch, dies ist wahrscheinlich auf die mitgelieferte Plastikhalterung zurückzuführen. Die Halterung erleichtert zwar das Anbringen und ist besonders für „ungeschickte“ Personen geeignet, ist aber nach Gebrauch unbrauchbar und wird oft weggeworfen.

Ob einem das den Preis von knapp über 25 Euro wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden: Andere Hersteller sind wesentlich billiger. Diese sind jedoch, wie bereits erwähnt, für manche Personen schwieriger zu installieren, da sehr oft die passende Halterung nicht mitgeliefert wird – wer den Preis dafür in Kauf nimmt, erhält ein tadelloses und sehr gutes Produkt, welches das Display des Samsung Galaxy Tab S9 optimal vor Kratzspuren schützt. Ich bin begeistert.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

