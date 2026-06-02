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Homematic IP Kameras können vorbestellt werden

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Das Smart-Home-Unternehmen Homematic IP hat mehrere neue Kameramodelle für den Innen- und Außenbereich zur Vorbestellung freigegeben.

Die neuen Kameras sollen das bestehende Smart-Home-Angebot erweitern und lassen sich laut Unternehmensangaben direkt in das Homematic-IP-System integrieren. Die Modelle richten sich sowohl an Nutzer, die Innenräume überwachen möchten, als auch an Anwender, die Eingangsbereiche, Terrassen oder Gärten im Blick behalten wollen.

Für den Innenbereich bietet Homematic IP verschiedene Kameras mit Funktionen wie Bewegungs- und Geräuscherkennung, hochauflösender Videoaufnahme sowie einem Ereignisspeicher von bis zu sieben Tagen an. Ein Modell verfügt zusätzlich über eine Schwenk- und Neigefunktion für eine flexiblere Überwachung von Wohnräumen.

Neue Homematic-IP-Kameras für Haus und Grundstück

Auch für den Außenbereich wurden mehrere Varianten vorgestellt. Dazu zählen eine Video-Türklingel mit Gegensprechfunktion und Personenerkennung, eine Kombination aus Außenleuchte und Kamera sowie klassische Außenkameras mit Bewegungserkennung und Schutzart IP65.

Im Video: Die Homematic IP Kameras im Überblick

Wichtige Merkmale im Überblick:

  • Innen- und Außenkameras verfügbar
  • Bewegungs- und Geräuscherkennung
  • KI-basierte Personenerkennung bei ausgewählten Modellen
  • App-Anbindung mit Push-Benachrichtigungen
  • Akku-Modell mit bis zu sechs Monaten Standby-Zeit

Eine weitere Neuheit ist eine akkubetriebene Außenkamera, die laut Unternehmensangaben besonders flexibel montiert werden kann.

Ich halte die Erweiterung des Kamera-Portfolios für einen nachvollziehbaren Schritt, da damit unterschiedliche Einsatzbereiche innerhalb eines Smart Homes abgedeckt werden. Preislich geht es bei knapp 80 Euro los, das teuerste Modell kostet knapp 230 Euro.

Zu den Homematic IP Kameras →

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