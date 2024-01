Technik-Trends für 2024: Darauf bin ich gespannt

Ein neues Jahr steht an und in nur wenigen Tagen startet die Consumer Electronics Show 2024, auf der wir die ersten Highlights des Jahres sehen. Dann folgen direkt die neuen Smartphone-Flaggschiffe, dann der MWC, dann kommt die Apple Vision Pro und man kann sagen, dass diese Branche eigentlich keine Pause mehr kennt.

Es ist verdammt schwer, die Highlights des Jahres vorherzusagen, aber es gibt da ein paar Dinge, auf die ich 2024 persönlich gespannt bin. Am meisten bin ich zwar auf die Dinge gespannt, die mich noch überraschen werden, aber es gibt da einige Punkte, die halbwegs bekannt sind und diese habe ich mir für heute herausgesucht.

Meine Technik-Trends für 2024

Gaming: Nintendo bringt wohl Ende 2024 eine neue Konsole auf den Markt, Microsoft legt die Xbox Series S und Xbox Series X neu auf und hat einen neuen Controller parat und Sony schickt die PlayStation 5 Pro ins Rennen. Es ist eines der wenigen Jahre, in dem wohl alle drei Giganten neue Hardware zeigen. Das wird sehr spannend und meistens wird neue Hardware mit neuen und guten Spielen gepusht, da rechne ich mit vielen Highlights für Ende des Jahres, die wir noch nicht kennen. Nur schade, dass GTA 6 ein Thema für 2025 ist, das hätte ich gerne als Highlight für Ende 2024 gesehen. 2023 war jedenfalls ein extrem starkes Gaming-Jahr, aber ich glaube, dass 2024 noch intensiver wird. Und ein Thema, welches 2022 und 2023 richtig an Fahrt aufgenommen hat, sind mobile Konsolen, das wird 2024 vermutlich ein noch viel größeres Thema sein.

Ich bin ein Tablet-Nutzer der ersten Stunde und habe mich vor dem iPad auf dessen Ankündigung gefreut. Seit dem habe ich fast alle Modelle getestet und im Alltag genutzt und ich arbeite viel damit, ich konsumiere viel darüber und ich spiele auch gerne eine Runde. Doch mein altes iPad Pro ist durch (Akku hält kaum noch durch und Displayriss) und ich weiß, dass wir sehr bald ein großes Upgrade sehen werden. Darauf freue ich mich und ich bin einfach mal so verrückt und hoffe, dass iPadOS endlich auf das nächste Level mit Blick auf die Produktivität gehoben wird. Wir haben Final Cut, ja, und auch sonst entwickeln sich die Apps weiter, aber das OS dahinter darf gerne mehr bieten, wie echtes Multitasking oder ein gutes Dateisystem. Ich hoffe das jedes Jahr, aber da es ein großes Jahr für iPads wird, hoffe ich das 2024 noch mehr. Vor allem, da die Konkurrenz auch wieder Druck bei Tablets macht und sich Apple endlich nicht mehr ausruhen kann. Vision: In ein paar Monaten geht es in den USA mit Apple Vision Pro los und obwohl ich glaube, dass der HomePod im Vergleich dazu wie ein erfolgreiches Produkt von Apple wirken wird, weil über 4.000 Euro (ca.) einfach absurd teuer für ein VR-Headset sind, so bin ich dennoch sehr gespannt darauf. Aber weniger auf die Hardware, sondern auf visionOS. Die Apple Vision Pro werden wir sicher irgendwann wie die goldene Apple Watch für 10.000 Euro belächeln, aber Vision könnte eine wichtige Kategorie für Apple werden und 2024 legt man den Grundstein. Apple ist die wertvollste Tech-Marke der Welt, alleine das macht eine komplett neue Produktkategorie unglaublich spannend. Und ich wette, dass die Konkurrenz vorbereitet ist und wir sehr viele VR-Ankündigungen sehen.

Die Elektroautos nehmen weltweit an Fahrt auf, aber es gab 2023 auch einige Dämpfer. Bisher haben sich die Autohersteller auf die hohe Nachfrage verlassen, die über dem Angebot lag. Dazu oft kostenloses Laden, sehr gute Prämien und wenig Konkurrenz, passt. Doch diese Pfeiler fallen nach und nach weg und jetzt muss man mit Technik und Preisen überzeugen. Apple kann auch nicht einfach nur noch ein iPhone für über 1.000 Euro im Jahr verkaufen, es gibt sieben Modelle im Shop, damit man konkurrenzfähig ist. Konkurrenz belebt das Geschäft und genau das werden wir in diesem Jahr vermehrt sehen. Ich finde das gut und wichtig, denn die Autohersteller haben genug Geld und hatten mehr als genug Zeit, jetzt wird es Zeit zu liefern. Wobei ich glaube, dass (mit Blick auf die geplanten Plattformen) erst 2025 das ganz große Jahr und der Wendepunkt für Elektroautos wird, kommendes Jahr werden vor allem die Ankündigungen für 2025 sehr interessant. Eine Transformation ist immer spannend und es war auch 2023 eines der interessantesten Felder für mich. Bei fast jedem Testgerät merkt man große Fortschritte, das entwickelt sich alles sehr schnell im Moment. Smartphones: Was man bei Smartphones nicht behaupten kann und daher bin ich gespannt, ob der Fokus auf KI, der hier immer größer wird, das wieder etwas spannender macht. Die Gerüchte deuten aber an, dass dieses Thema, mit dem wir hier angefangen haben und welches früher mal 90 Prozent der Beiträge ausgemacht hat, immer langweiliger wird. Smartphones bleiben wichtig und ein zentrales Element, aber man kann heute einfach einen Preis nehmen und sich ein Smartphone dafür kaufen, man macht quasi kaum noch einen Fehler. Egal ob 400 Euro Basis-Android-Smartphone oder 1.500 Euro-iPhone-Flaggschiff. Der Unterschied ist nicht mehr groß. Daher wird für mich eher spannend, wie die Hersteller gegen diesen teilweise schnell sinkenden Markt ankämpfen.

Das sind natürlich sehr subjektive Perspektiven für 2024, am meisten bin ich auf das Gaming-Battle in diesem Jahr gespannt. Wie gesagt, passiert nur sehr selten vor, dass alle drei großen Player mit ganz neuer Hardware auf den Markt kommen.

Bei mir persönlich steht in diesem Jahr auch eine große Änderung an, die vielleicht größte in meinem Leben. 2024 wird ein extrem wilder Ritt und da kommt noch eine ganz neue Kategorie dazu, über die wir jedoch erst im Frühjahr sprechen werden.

