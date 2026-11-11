Telekom Prepaid-Jahrestarif: Nutzer melden 45 statt 37 GB

Die Deutsche Telekom zeigt einigen Kunden ihres MagentaMobil Prepaid Jahrestarif plötzlich 45 statt bisher 37 GB Datenvolumen an. Das entspricht vermutlich der diesjährigen „Black Days Aktion“ der Telekom.

Darauf machen mehrere Nutzer in der Telekom-hilft-Community aufmerksam. Ein Kunde berichtet, dass sein bisher mit 37 GB ausgestatteter Prepaid-Jahrestarif in der MeinMagenta-App neuerdings 45 GB anzeigt.

Andere Nutzer bestätigen die Beobachtung, teilweise sogar für mehrere Verträge. Damit stehen offenbar 8 GB zusätzliches Datenvolumen zur Verfügung. Das entspricht einer Steigerung um rund 22 Prozent.

Telekom Prepaid-Jahrestarif: Aufwertung noch nicht bestätigt

Eine offizielle Bestätigung der Telekom für die Änderung steht bislang aus. Auch ist noch unklar, ob das zusätzliche Datenvolumen dauerhaft gewährt wird.

Laut Anzeige in der App handelt es sich um eine „Black Days Aktion“. Da der „Black Friday“ vor der Tür steht, könnte es sich durchaus um die diesjährige Aktion handeln. Demnach würde der Tarif in diesem Jahr mit 45 GB Datenvolumen pro Monat an den Start gehen.

Interessant ist, dass mehrere Kunden unabhängig voneinander dieselbe Erhöhung melden. Das spricht zumindest dafür, dass es sich nicht um einen isolierten Einzelfall handelt.

Wer den entsprechenden Prepaid-Jahrestarif nutzt, kann einen Blick in die MeinMagenta-App werfen. Dort sollte sich erkennen lassen, ob ebenfalls 45 GB angezeigt werden.

Eine dauerhafte Erhöhung wäre für Bestandskunden durchaus erfreulich, zumal sie ohne aktiven Tarifwechsel erfolgen würde. Bis zur offiziellen Klärung sollte man die zusätzlichen 8 GB allerdings noch nicht als fest zugesicherte Tarifleistung betrachten.

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