TERRATEC ChargeAir Key für Apple Watch vorgestellt

TERRATEC vermarktet unter dem Label ChargeAir schon zwei Produkte, welche als Ladestation für Apple Produkte geeignet sind. Der Zusatz KEY im neuen Produkt zeigt, dass es sich hierbei um einen portablen Ladedock für den Schlüsselbund handelt.

Mit dem ChargeAir Key könnt ihr eure Apple Watch unterwegs aufladen. Durch den integrierten Karabiner kann der Key beispielsweise bequem am Schlüsselbund, an der Gürtelschlaufe oder in der Handtasche aufbewahrt werden.

Apple Watch 1 bis 5 wird über den Anhänger mit 2 Watt und 950mAh versorgt. Via Micro-USB kann der Anhänger dann selbst wieder mit Strom aufgeladen werden.

Die Maße betragen 108 x 41 x 14 mm und der kleine ChargeAir Key bringt 50g auf die Waage. Für 24,99 EUR ist das kleine Zubehör in Kürze im Handel erhältlich.

