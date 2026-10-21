Mobilität

Tesla und SpaceX? Für Elon Musk „eine gute Idee“

Oliver Schwuchow
Von

Es hat sich im Sommer schon angedeutet und als wäre der „fliegende“ Roadster ein erster Teaser gewesen, hat Elon Musk verlauten lassen, dass er es für „eine gute Idee“ hielte, wenn man Tesla und SpaceX unter einem Hut vereinen würde.

Elon Musk strebt scheinbar einen gigantischen Konzern an, bei dem er seine Unternehmen bündeln kann – xAI ist bereits Teil von SpaceX. Und es gibt auch schon Sonderausschüsse auf beiden Seiten, Elon Musk ist allerdings nicht dabei.

Tesla und SpaceX arbeiten übrigens schon zusammen, gemeinsam arbeitet man bei Terafab an neuen Chips für das KI-Zeitalter. Die Produktion soll 2028 starten, aber Zeiträume haben bei Aussagen von Elon Musk ja immer etwas Spielraum.

Mobilität · 16. Oktober 2026

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