Der Tesla Roadster ist „der letzte seiner Art“

Tesla stellt sich auf eine autonome Zukunft ein und klassische Autos haben darin keinen Platz mehr. Aber man hat noch „das letzte, beste Auto für Autofahrer“ im Gepäck, den neuen Roadster. Und dieser hat ein komplett neues Design erhalten.

Vorlage war die Raumfahrt, also SpaceX, er kann auch kurz fliegen, oder auch ein Kampfjet, so Tesla. Es gibt drei Versionen, einen Performance, einen Thrust und einen Rocket, der „fliegen“ kann, den man aber nur mit einer Einladung bekommt.

Die 100 km/h erreicht man in unter 2 Sekunden, nur in der „Basis“, wer eine zwei besseren Versionen wählt, der schafft das in unter einer Sekunde. Wobei es noch keine Straßenzulassung gibt. Die Reichweite liegt bei etwa 480 km beim Roadster.

Doch das spielt vermutlich alles keine Rolle, denn das ist ein Showcar, auch wenn man es bei Tesla auf der Webseite reservieren kann. Das wird genauso wenig wie der erste Roadster kommen und die Triebwerke sind auch komplett übertrieben.

Ein Datum nannte Tesla nicht, aber Elon Musk sprach auf dem Event von 2028, man will den Roadster also noch nicht einmal 2027 anvisieren. Wie beim ersten Roadster stellt sich die Frage, ob dieses neue Elektroauto jemals bei Kunden stehen wird.

Theoretisch hat Tesla mittlerweile auch sowas wie Konzeptautos, man kann den neuen Roadster auch einfach als wilde Fantasie einstufen, die man als klassische Marke auf der Automesse in Frankreich gezeigt hätte. Hier noch ein erstes Video:

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