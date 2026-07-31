Vorbereitungen laufen: Elon Musk will Tesla und SpaceX vereinen

Elon Musk will angeblich Tesla und SpaceX vereinen, was man in letzter Zeit schon häufiger gehört hat. Laut Wall Street Journal laufen die Vorbereitungen bereits und eine Hürde ist Tesla in China, denn diesen Part könnte man nicht übernehmen.

SpaceX arbeitet auch mit dem US-Militär und ein Unternehmen mit Fabriken und einer Zentrale in China passt da nicht rein. Im Umkehrschluss würde sicher auch die Regierung in China nicht von einer Übernahme durch SpaceX begeistert sein.

Die Besonderheit der Gigafactory in Shanghai ist allerdings, dass es kein Joint Venture mit einem Unternehmen aus China ist, wie es sonst eigentlich die Gesetze vor Ort vorsehen. Und es ist das größte Werk von Tesla mit aktuell fast 1 Million Autos pro Jahr, man versorgt beispielsweise komplett Europa mit dem Model 3.

China ist der wichtigste Markt für Tesla, nicht nur mit Blick auf die Produktion und deren Kosten, sondern auch bei den Absatzzahlen. Analysten gehen laut Quelle jedoch davon aus, dass die Behörden dieser Fusion vermutlich nicht zustimmen.

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