Tier bringt E-Scooter mit integrierten Helmen nach Berlin

Der Berliner E-Scooter-Anbieter Tier bringt die ersten E-Scooter mit integrierten Helmen nach Berlin. Damit möchte man einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten.

Obwohl das Tragen eines Helmes nachweislich einen bedeutenden Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr besitzt, trifft man sie dort nicht allzu häufig an. Insbesondere beim Fahren geliehener E-Scootern ist es reichlich unpraktisch, da diese oft auch spontan gemietet werden und man wohl kaum stets sicherheitshalber einen Helm mit sich führt. Der deutsche E-Scooter-Anbieter hat nun allerdings eine Lösung für dieses Problem.

Denn ab sofort wird die eigene Flotte um neue E-Scooter mit einem integrierten Helm erweitert. Dieser kann von den Nutzern der Scooter kostenlos eingesetzt werden und befindet zusammengefaltet sich in einer sogenannten Smartbox an der Stange des Scooters.

Die Smartbox lässt sich vor Fahrtantritt einfach per App entriegeln, woraufhin der Helm entnommen werden kann. Dieser entspricht übrigens der europäischen Norm EN1078 und wird alle 5 Fahrten einer Qualitätskontrolle unterzogen.

Tier mit umfangreichen Corona-Maßnahmen

Während der Covid-19-Krise umfasst die Qualitätskontrolle stets auch eine Desinfektion des Helms, um eine Übertragung zu verhindern. Des Weiteren stehen in der Smartbox passende Haarnetze bereit, die bei jeder Kontrolle aufgefüllt werden. Tier stattet seine neuen Scooter zudem mit einem neu entwickelten Kupfer-Tape an den Griffen aus, das 99,8 % aller Viren in wenigen Minuten abtöten soll.

Die neuen Tier-Scooter mit der integrierten Helmbox werden in einer ersten Phase in Berlin und Bordeaux erprobt. Im Verlauf des Sommers soll die Anzahl der Scooter dann von 200 auf 5.000 aufgestockt werden.

