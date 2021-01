Tipp: Luma Fusion Tutorials in Videoform

Seit einer ganzen Weile nutze ich Luma Fusion auf dem iPad Pro, um meine Videos bequem auf der Couch zu schneiden. Wie für viele andere Programme auch gibt es auch für Luma Fusion Tutorials auf Youtube, wie die eine oder andere Animation, ein schicker Text-Effekt oder ein Intro usw. zu erstellen ist.

Von solchen Anleitungen habe ich bisher immer recht viel gelernt und abgeschaut. Deshalb auch der Gedanke, 1-2 Youtube-Kanäle zu diesem Thema zu verbloggen.

Ein mögliches Beispiel ist mein Video zum Anycubic 3D-Drucker. Das Intro wurde über solche Anleitungen nachgebastelt. Damit meine ich genau genommen zum einen den Effekt mit den schwarzen Balken und anschließend auch der Text-Effekt für den Titel:

Um zu wissen, wie diese Bastel-Arbeiten mit Keyframes etc. funktionieren empfehle ich unbedingt entsprechende Tutorials anzuschauen. Diese findet man unter anderem in diesem Reddit hier.

Immer schön übersichtlich ist der Kanal switch to i, bei dem es unter anderem das folgende Tutorial gab, welches ich vermutlich in einem der kommenden Test-Videos zu einem Smartphone umsetzen möchte. Bietet sich ja förmlich an, eine Rückseite von einem neuen Handy zu filmen und dann mit diesem Title-Effekt die Kamera zu beschriften usw.

Auch der Kanal ManantialVE bietet nette Tutorials und Anleitungen zu Luma Fusion an. Und last but not least würde ich euch noch den Kanal DND Pro Creations nahelegen. Hier wurde vor kurzem erst eine schicke Anleitung für einen Split Screen Effekt veröffentlicht:

Falls ihr noch weitere Tipps zu Luma Fusion habt, dann gern ab in die Kommentare damit. Man lernt nie aus…

