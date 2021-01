Urbanista Miami: Stylishe Over-Ear-Kopfhörer mit ANC vorgestellt

Die schwedische Marke Urbanista bringt mit den Urbanista neue Over-Ear-Kopfhörer mit integriertem Noise-Cancelling an den Start. Zum Preis von 149 Euro gibt es die stylishen Kopfhörer in vier unterschiedlichen Farben zu kaufen.

Bei den Urbanista Miami handelt es sich um neue Over-Ear-Kopfhörer, die vor allem auf stilbewusste Käufer abzielen. Wie die anderen Audio-Produkte der schwedischen Marke kommen auch die Urbanista Miami mit einem modernen Design und in verschiedenen Farben daher. Angeboten werden sie sowohl in schlichtem Midnight Black und Pearl White als auch in den angesagten Farben Ruby Red und Teal Green.

Active Noise Cancelling mit Ambient Modus

Trotz des Fokus auf ein hübsches Design haben die Urbanista Miami aber auch technisch etwas zu bieten. So warten die Over-Ear-Kopfhörer mit integriertem Active Noise Cancelling inklusive eines Ambient Modus auf. Sie verfügen zudem über eine Trageerkennung, welche die Musik automatisch pausiert, wenn die Kopfhörer abgesetzt werden.

Sehr gut erscheint auch die angegebene Akkulaufzeit von mindestens 40 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Geladen werden die Kopfhörer anschließend per USB-C. Abschließend unterstützen die Urbanista Miami den Google Assistant und werden per Bluetooth 5.0 mit dem Smartphone verbunden.

Die Urbanista Miami können ab sofort auf der Webseite des Herstellers zum Preis von 149 Euro vorbestellt werden. Sollten die ersten Tests einen ordentlichen Klang bescheinigen, wären sie in der Mittelklasse sicherlich eine gute Wahl.

