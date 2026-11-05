Motorola: Neues Android-Flaggschiff kostet fast 2.000 Euro

Motorola hat sich in den letzten Jahren durchaus gut entwickelt und nach dem man immer mal wieder den Besitzer wechselte, scheint es unter der Führung von Lenovo einen Plan zu geben. Und dieser sieht den Ausbau in die Top-Premiumliga vor.

Das neue Signature 27 soll alles bieten, was man von einem Smartphone erwarten kann. Das fängt bei einem einzigartigen Design mit hochwertigen Materialien an und natürlich gibt es auch ein hochwertiges OLED-Display, in diesem Fall nennt man es „Extreme AMOLED“, da es sogar bis zu 12.000 Nits hell werden kann.

Und es gibt nicht nur Standards wie HDR10+ oder Dolby Vision, man kann es auch dann bedienen, wenn es draußen etwas nass ist, das kennen wir bereits von Oppo.

Der Chip dürfte niemanden überraschen, es ist der Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, der beste Chip von Qualcomm, dazu kommen bis zu 24 GB RAM (nur mit RAM Boost aktiv) und wahlweise 256 oder 512 GB Speicher. Motorola hat auch einen 7.000 mAh großen Silizium-Kohlenstoff-Akkus, da ist mal eine Ansage.

Geladen wird mit bis zu 90 Watt über Kabel, 50 Watt über Qi2 und man kann auch andere Geräte aufladen, das ist also noch ein externer Akku. Und ja, das nicht nur kabellos, sowas kennen wir, sondern auch über Kabel. Das ist mir tatsächlich neu.

Die Hauptkamera löst mit 50 MP (Sony LYTIA L910) auf, wie auch Ultraweitwinkel, beim Zoom gibt es sogar 200 MP und auf der Front sind es ebenfalls 50 MP. Alle Sensoren sind auf dem neuesten Standard und groß, aber Motorola hat auch die Software optimiert, man will bei der Kamera wirklich ganz oben mitmischen.

Es gibt Stereo-Speaker, es gibt eine IP-Zertifizierung und was man sonst noch von einem Flaggschiff erwarten kann. Aber es ist mit einer UVP von 1.899 Euro extrem teuer, das sind 300 Euro mehr, als ein Apple iPhone 18 Pro Max kostet. Ja, das ist technisch deutlich schlechter, aber Motorola ist als Marke doch der Underdog.

Ich glaube zwar nicht, dass Motorola im Quasi-Samsung-Apple-Duopol bei uns in Deutschland eine große Chance hat, aber schön wäre es, denn hier sieht man mal, was technisch möglich wäre, wenn man will. Das Motorola Signature 27 wird in den kommenden Wochen bei Motorola und Partnern wir Amazon verfügbar sein.

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