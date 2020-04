Xiaomi Redmi Note 9S startet mit Rabatt-Aktion in Deutschland

Xiaomi bringt sein neues Mittelklasse-Smartphone namens Redmi Note 9S in den deutschen Handel. Dank einer Rabatt-Aktion wird es ab dem 28. April für bis zu 48 Stunden zu vergünstigten Preisen ab 199,90 Euro erhältlich sein.

Xiaomi legt in der Mittelklasse nach und verkauft ab kommender Woche das Redmi Note 9S offiziell in Deutschland. Dabei handelt es sich um ein gut ausgestattetes Smartphone, das mit seinem 6,67 Zoll großen FHD+-Display allerdings auch recht groß ausfällt. Als Prozessor ist ein Snapdragon 720G neben 4 oder 6 GB Arbeitsspeicher verbaut, was eine gute Performance verspricht. Dazu gibt es 64 bzw. 128 GB internen Speicher, wobei ein microSD-Slot zur Erweiterung bereitsteht.

-->

Auf der Rückseite des Redmi Note 9S sitzt eine Quad-Kamera, deren Hauptsensor mit 48 Megapixeln auflöst. Flankiert wird er von einer 8-Megapixel-Weitwinkelkamera, einer 5-Megapixel-Makrocam und einem 2-Megapixel-Tiefensensor. Die Frontkamera sitzt in der Dot-Notch des Smartphones und löst mit 16 Megapixeln auf.

Eines der Highlights des Xiaomi Redmi Note 9S stellt dessen großer Akku dar. Mit einer Kapazität von 5.000 mAh garantiert er eine lange Laufzeit, zudem ist er mit 22,5 Watt auch zügig wieder aufgeladen. Abgerundet wird die Ausstattung des Dual-SIM-fähigen Smartphones von der hauseigenen MIUI 11 auf Basis von Android 10.

Bis zu 40 Euro Rabatt zum Verkaufsstart

Zum Verkaufsstart wird es das Xiaomi Redmi Note 9S ab dem 28. April um 0:00 für bis zu 48 Stunden vergünstigt im offiziellen Online-Shop zu kaufen geben. Das Modell mit 4GB/64GB kostet dann nur 199,90 (anstatt 229,90) Euro, für die Variante mit 6GB/128GB werden bloß 229,90 (anstatt 269,90) Euro fällig.

Die Kapazitäten sind dabei auf maximal 600 bzw. 300 Modelle zu diesen Preisen beschränkt. Im Anschluss an die Rabatt-Aktion wird es das Smartphone dann auch offiziell bei Amazon, Otto und Co. zu kaufen geben.

Teilen

-->